 Messina. Tutela del verde, le proposte degli ambientalisti per un nuovo Regolamento

Messina. Tutela del verde, le proposte degli ambientalisti per un nuovo Regolamento

Marco Ipsale

Messina. Tutela del verde, le proposte degli ambientalisti per un nuovo Regolamento

domenica 20 Settembre 2026 - 08:55

Le associazioni propongono le linee guida

Una serie di proposte per il nuovo Regolamento del Verde, con l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio arboreo e la promozione di una gestione ecologica del territorio.

Il documento elaborato da Legambiente dei Peloritani, Wwf Sicilia Nord Orientale, Lipu Sicilia, Articolo 9, Isde – Medici per l’Ambiente e Comitato Non Sono Indifferente sottolinea l’importanza degli alberi per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la purificazione dell’aria. Tra le richieste principali spicca il divieto assoluto di capitozzatura, richiamando la giurisprudenza amministrativa che vieta l’abbattimento degli alberi in assenza di pericoli concreti documentati da perizie tecniche. Le associazioni propongono inoltre di piantare un albero per ogni bambino nato nel Comune e di istituire una “Consulta del Verde”.

Potature controllate e nuove aree verdi

Secondo le associazioni, le operazioni di potatura dovranno essere limitate e svolte esclusivamente tra ottobre e febbraio per proteggere la fauna e la nidificazione degli uccelli. Gli ambientalisti suggeriscono inoltre di recuperare le aree dismesse e abbandonate per trasformarle in parchi urbani o giardini di quartiere, proponendo zone verdi tra la via Consolare Valeria e via Taormina, oltre alla valorizzazione degli orti urbani e sociali.

La collaborazione tra pubblico e privato

Il piano prevede il coinvolgimento di cittadini, scuole e imprese nella cura di aiuole, rotatorie e spazi verdi, estendendo l’esperienza positiva già avviata in viale Giostra. Le aree affidate tramite apposite convenzioni dovrebbero garantire la fruizione pubblica e l’utilizzo di specie vegetali adatte al clima locale.

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