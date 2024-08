Messina, 40 bagni chimici lungo il percorso della Vara

Approvata la determina per l'affidamento diretto del noleggio con una ditta di Palermo. Saranno spesi 7.320 euro

MESSINA – Il Comune di Messina, con il dipartimento servizi alla persona e alle imprese, sistemerà in tutto il centro città 40 bagni chimici lungo il percorso della Vara. L’ok definitivo è arrivato con la firma della determina 7069 del 13 agosto e già i primi bagni chimici sono apparsi in alcune zone, come piazza Castronovo, lungo la via Garibaldi, davanti Palazzo Zanca e al Duomo.

Qualche giorno fa era stato il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia) a chiedere alla giunta Basile e ad Amam di agire per garantire i servizi igienici alla popolazione e ai turisti il giorno della Vara. L’affidamento diretto del servizio di noleggio e installazione è stato firmato con la ditta I.P.E. Edil Impianti & Servizi srl di Belmonte Mezzagno (PA), per l’importo complessivo di 6mila euro a cui si aggiunge l’Iva al 22%. La spesa complessiva sarà di 7.320 euro.