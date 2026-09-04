Messina. 40enne trovata morta dopo giorni, c’è la svolta: 44enne arrestato

Arrestato l'uomo che ha confessato di aver incontrato Melissa Echevarria e averci litgato

Si sospetta l’omicidio per la morte di Melissa Echevarria, la 40enne trovata senza vita lo scorso 14 agosto. Il corpo della donna di origini argentine, un vissuto difficile, era stato trovato senza vita in un cortile di via La Farina, nella caldissima vigilia di Ferragosto. Sotto la lente della Polizia è finito un 44enne con precedenti che, secondo la Squadra Mobile, è stato l’ultimo a vedere viva la donna.

Morte Melissa, perché non era emersa l’ipotesi del delitto

Inizialmente era stato escluso l’omicidio perché sul corpo della donna non erano stati trovati segni di violenza e l’autopsia, eseguita dal dottore Giovanni Andò, non aveva portato elementi in grado di indirizzare verso il delitto, concludendo che a stroncarla è stato un arresto cardio circolatorio.

Dall’autopsia alle indagini della Polizia, cosa sappiamo ora

Gli investigatori, guidati dal dirigente Simone Scalzo, hanno però voluto comunque approfondire la vicenda ed hanno verificato con chi potesse essersi incontrata la donna, prima di morire. E’ così emerso il ruolo del tunisino, la cui posizione è ora al vaglio, e che ha ammesso di averla incontrata. Si lavora all’ipotesi di un atto di violenza dopo una lita. Non è escluso che il corpo della povera Melissa possa essere riesumato per approfondire gli esami scientifici, in particolare alla ricerca di segni di strangolamento.

Chi è il 44enne arrestato per omicidio

Il 44enne ha avuto guai con la giustizia per episodi di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e nei suoi confronti era già stato emesso un divieto di avvicinamento alla vittima, violato. Il corpo di Melissa è stato rinvenuto nel cortile di una palazzina disabitata a Provinciale dopo l’allarme di alcuni residenti, richiamati da un forte odore proveniente dal giardino. Melissa era lì, a terra, forse da almeno 3 giorni, senza che nessuno avesse denunciato la sua scomparsa. La donna non aveva documenti con sé, ma frequentava da tempo la zona dove è stata ritrovata.