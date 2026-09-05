Scurria: “I primi 100 giorni di Basile? Buona amministrazione solo a parole”

L'ex candidato sindaco va all'attacco dell'amministrazione di Messina. "Il confronto sul programma in Consiglio, non su Fb"

MESSINA – “I miei primi 100 giorni da sindaco? Periodo complesso per Messina ma continuiamo a lavorare”. Lo sfidante delle scorse amministrative, Marcello Scurria, commenta le dichiarazioni di Federico Basile: “A leggere il post del sindaco sembra che Messina sia diventata Dubai. Abbiamo fatto, sbloccato, completato, avviato… E per quello che manca: faremo, organizzeremo, continueremo, accelereremo. La buona amministrazione, insomma, a parole non manca mai. Poi chiudi Facebook ed esci di casa: cantieri aperti e mai finiti, finanziamenti persi, traffico, problemi irrisolti. A proposito ricordatevi dei tombini da pulire prima dei prossimi temporali”.

“A Messina lottizzazioni senza limiti, parliamo del programma di Basile in Consiglio comunale”

Il consigliere comunale del Gruppo Scurria sindaco, ex candidato del centrodestra, va all’attacco, insomma: “E mentre si racconta una città efficiente, sul piano politico assistiamo a una lottizzazione senza limiti, tra nomine a tempo, incarichi e una gestione sempre più accentrata. Buona amministrazione a parole, lottizzazione senza limiti nei fatti. Al secondo mandato il rodaggio dovrebbe essere finito. Giovedi, ho chiesto al presidente Minutoli di convocare un Consiglio comunale straordinario per discutere a 360° del programma di Basile e della relazione di inizio mandato. Dicono di non fuggire dal confronto? Bene. Il confronto si fa in aula, non su Facebook. Lo slogan era: “Inizia il futuro”. Prima, però, pensiamo al presente. Sindaco, niente più post. Calendarizziamo il confronto. Io ti aspetto: vediamo se il “futuro” regge il confronto con i fatti”.