Messina. 53enne spacciava droga nonostante fosse ai domiciliari, arrestato

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 17:30

Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato 23 grammi di cocaina e due dosi di crack

MESSINA – I carabinieri del locale Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 53enne, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante un controllo relativo alla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, ha manifestato un insolito nervosismo. I militari hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare, trovando nella sua abitazione circa 23 grammi di cocaina e due dosi di crack, nonché vario materiale che – risultando sporco con alcuni residui di cocaina – era verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. 

Pertanto è stato quindi possibile ipotizzare che l’uomo, incurante del provvedimento restrittivo a cui era sottoposto, smerciasse sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Al termine delle attività, il 53enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati per essere sottoposti alle analisi di laboratorio da parte dei Carabinieri del RIS di Messina.

