Messina. Abiti usati abbandonati davanti all’Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici

Gli abiti usati devono essere conferiti alle isole ecologiche
L’Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici, vicino al mercato Sant’Orsola, più volte ha segnalato la stessa situazione: cumuli di abiti abbandonati davanti all’ingresso, nonostante sia presente un cartello ben visibile che invita a non farlo.
Un gesto che non ha nulla a che vedere con la solidarietà, ma con l’inciviltà.
Lasciare vestiti in strada non aiuta nessuno, crea degrado e ostacola chi, ogni giorno, si impegna per mantenere pulita la città.
