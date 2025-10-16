 Messina. Abiti usati abbandonati davanti all'Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici

Redazione

giovedì 16 Ottobre 2025 - 11:20

Gli abiti usati devono essere conferiti alle isole ecologiche

L’Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici, vicino al mercato Sant’Orsola, più volte ha segnalato la stessa situazione: cumuli di abiti abbandonati davanti all’ingresso, nonostante sia presente un cartello ben visibile che invita a non farlo.

Un gesto che non ha nulla a che vedere con la solidarietà, ma con l’inciviltà.

Lasciare vestiti in strada non aiuta nessuno, crea degrado e ostacola chi, ogni giorno, si impegna per mantenere pulita la città.

Gli abiti usati devono essere conferiti alle isole ecologiche.

