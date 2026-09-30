Messina accoglie Franz Jörg Richter, il ciclista che attraversa l’Europa per sensibilizzare sulle malattie

Tappa a Messina per il tour benefico dalla Baviera alla Sicilia

Messina ha accolto Franz Jörg Richter, protagonista di un lungo tour benefico in bicicletta dalla Baviera alla Sicilia, nato con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sindrome di Tay-Sachs e Sandhoff, una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti. Richter, che negli ultimi anni ha percorso in bicicletta circa 95 mila chilometri, sta attraversando l’Italia per portare avanti un’attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca e delle persone colpite da queste patologie rare. Nel corso del suo viaggio racconta inoltre il lavoro di volontariato svolto insieme all’associazione “Hand in Hand”, dando voce alle famiglie che quotidianamente affrontano le conseguenze della malattia.

Nel corso della tappa messinese, il ciclista è stato ricevuto dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alle Politiche sportive Stello Vadalà, ai quali ha illustrato le finalità del suo percorso e il significato del progetto che accompagna il tour.

“Messina è lieta di accogliere Franz Jörg Richter e di dare spazio a un’iniziativa che coniuga sport, solidarietà e attenzione verso le malattie rare – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. Il suo viaggio dimostra come lo sport possa diventare uno strumento concreto per creare relazioni, diffondere consapevolezza e mantenere alta l’attenzione su temi che riguardano persone e famiglie che hanno bisogno di sostegno e vicinanza. A Franz va il nostro ringraziamento per aver scelto di portare anche a Messina la sua testimonianza e il suo messaggio di solidarietà”.

“La storia di Franz Jörg Richter racconta uno sport vissuto non soltanto come attività fisica, ma anche come esperienza capace di avvicinare le persone e costruire legami – ha sottolineato l’assessore Stello Vadalà –. Pedalare per migliaia di chilometri per sostenere una causa e incontrare, lungo il percorso, istituzioni e comunità rappresenta un gesto di grande valore. Siamo felici di averlo accolto a Messina e di aver condiviso con lui un momento dedicato allo sport, alla solidarietà e alla conoscenza di una realtà che coinvolge bambini e famiglie”.

La tappa di Messina si inserisce in un percorso di oltre duemila chilometri, durante il quale Richter viene accolto nelle città attraversate e incontra rappresentanti delle istituzioni e delle realtà locali. Un viaggio che, oltre alla dimensione sportiva, punta a creare occasioni di incontro e informazione sulla Sindrome di Tay-Sachs e Sandhoff e sulle difficoltà affrontate dalle famiglie. Con la tappa messinese, il tour di Franz Jörg Richter porta anche in Sicilia il suo messaggio di solidarietà e sensibilizzazione, attraverso lo sport e l’impegno concreto a favore della conoscenza delle malattie rare.