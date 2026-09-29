 Porto di Messina, prende forma il nuovo Terminal croceristico VIDEO

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Silvia De Domenico

Porto di Messina, prende forma il nuovo Terminal croceristico VIDEO

martedì 29 Settembre 2026 - 13:20

Ecco le travi a onda. La nuova struttura in legno e acciaio sarà completata con delle pareti vetrate

Prende forma il nuovo Terminal croceristico al porto di Messina. Sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova struttura in legno e acciaio. Dopo aver completato le fondazioni l’impresa ha iniziato a montare le travi a forma di onda. Poi la struttura verrà completata con delle pareti vetrate.

Il nuovo terminal sarà pronto in un anno e nel frattempo si continuerà ad utilizzare il vecchio, che verrà dismesso alla fine dei lavori.

Entro la fine del 2026 verrà completata la struttura esterna e poi da gennaio del 2027 inizieranno i lavori all’interno.

La nuova struttura di circa 2000 metri quadri è stata progettata per gestire imbarchi, sbarchi e transito di più navi da crociera. Inoltre nel periodo in cui non ci saranno croceristi potrà essere fruita liberamente dai messinesi.

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