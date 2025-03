Messina. Uomo aggredito da due cani, ricoverato in codice rosso al Policlinico

Carabinieri a lavoro per chiarire l'episodio avvenuto a Gioiosa Marea. Il malcapitato è in prognosi riservata ma non sembra in pericolo di vita

E’ al Policlinico di Messina per alcune ferite gravi l’uomo aggredito da due cani a Gioiosa Marea nel primo pomeriggio di oggi. Il malcapitato è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Barone Romeo di Patti dove è stato inizialmente soccorso ma visto che alcune delle ferite sembrano piuttosto serie i medici hanno disposto il ricovero in elisoccorso all’ospedale universitario messinese.

Al momento i camici bianchi tengono la prognosi riservata ma i primi esami non fanno temere per la sua vita.

Dai primi accertamenti dei Carabinier è emerso che l’uomo è stato aggredito dai cani di un parente che era andato a trovare, a San Giorgio di Gioiosa Marea. Maggiori dettagli saranno rivelati dal prosieguo delle indagini.