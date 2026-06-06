Messina. Aggredito per il monopattino, gli puntano un coltello e gli aizzano contro un pitbull

E' accaduto in centro città. Per i due denunciati è scattato il Dacur del Questore

Non potranno più gravitare intorno ai locali di via I Settembre le due persone denunciate dalla Polizia per un episodio avvenuto nel mese scorso.

Aggressione i centro cittadino

I due hanno aggredito a calci e pugni un giovane per portargli via il monopattino, per poi scagliarsi anche un passante intervenuto in difesa del malcapitato. Durante l’aggressione avevano tirato fuori un coltello e aizzato contro il ragazzo il loro pitbull. Dopo la denuncia sono stati immediatamente individuati e denunciati.

Il provvedimento del Questore

Adesso il Questore di Messina Salvatore La Rosa ha emesso per loro il Dacur, ovvero il divieto, rispettivamente per uno e 3 anni, di 2 accesso e stazionamento nelle immediate

vicinanze dei locali siti nella via I Settembre, nei luoghi teatro dei disordini.