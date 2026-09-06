Eolie Running Tour, Lollo e Garbujo si aggiudicano la 24ª edizione

La gara è terminata a Vulcano, successi di tappa di Lollo e Garbujo, dopo le frazioni di Panarea, Lipari, Stromboli e Salina

Trionfo di Antonino Lollo e Patrizia Garbujo al “24° Eolie Running Tour”, manifestazione podistica, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina con il fattivo supporto dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon, che coniuga, ormai dal lontano 2001, sport e turismo in un arcipelago di incantevole bellezza.

Vulcano ha ospitato la quinta ed ultima tappa, dopo che i 90 partecipanti avevano corso sulle strade di Panarea, Lipari, Stromboli e Salina. En plein di affermazioni per Lollo (Gruppo Alpinistico Vertovese), che si è imposto nell’impegnativo circuito di 6,3 km, che portava al villaggio di Lentia, dove era posto il “giro di boa”, con il crono di 20’33”. Piazza d’onore per Federico Casadei (Avis Castel San Pietro), davanti a Carmelo Materia (Duilia Barcellona), Tommaso Pelà (Libertas Cernuschese) e Christian Cenedese della Hrobert Running Team. Tra le donne, Garbujo (Hrobert Running Team) è giunta al traguardo a braccia alzate in 26’51”. Seconda Valentina Bartolotta (Podistica Capo d’Orlando), terza Maria Cristina Scomparin (Hrobert Running Team), quarta Iole Citriniti (Miramare) e quinta Francesca Colafati della Fidippide.

“Sono felice di aver bissato il successo del 2022 – ha dichiarato Lollo, originario di San Salvatore di Fitalia, ma residente in Lombardia per motivi di lavoro -. È motivo di orgoglio essere tornato in queste fantastiche isole, ricche di mare, sole e magia. Ho dato il massimo in ogni metro, ma ciò che conta maggiormente sono le emozioni ed i ricordi che mi ha regalato questa settimana vissuta nella mia terra”. Contagioso anche l’entusiasmo di Garbujo, che ha condiviso le intense giornate siciliane con i numerosi compagni di squadra veneti.