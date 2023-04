Messina. Albero crolla sul viale Regina Elena, distrutta un'auto in sosta FOTO - Tempostretto

Tragedia sfiorata questo pomeriggio

MESSINA – Un albero è caduto questo pomeriggio sul viale Regina Elena, distruggendo un’auto che si trovava parcheggiata lungo la carreggiata. Per fortuna, il mezzo era vuoto e non si registrano feriti. Poteva andare molto peggio. Il grosso pino si è spezzato improvvisamente, forse a causa del maltempo, precipitando sulla strada. Sul posto Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e il consigliere della V Municipalità Francesco Pio Magazzù. La circolazione è bloccata per consentire la rimozione dell’albero, che dovrà essere prima sezionato.