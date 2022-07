Messina, ancora incendi: fiamme nella zona collinare dietro la Città del Ragazzo - Tempostretto

Fumo visibile da gran parte del centro città. Al lavoro squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale

MESSINA – Sembra essere meno vasto dell’incendio che nelle ore scorse ha tenuto in apprensione la zona nord della città, ma non per questo bisogna sottovalutarlo. I vigili del fuoco e il corpo forestale sono al lavoro per spegnere le fiamme che si sono generate nel tardo pomeriggio nell’area collinare dietro la Città del Ragazzo, in pieno centro. Squadre già al lavoro per contenere il rogo e fumo ben visibile da gran parte del centro città.