Messina: Atm pronta per il concerto di Geolier, ecco come raggiungere lo stadio

Navette e tram per un afflusso e deflusso ordinato del pubblico

MESSINA – Sabato 15 giugno Messina si prepara ad accogliere il rapper Geolier per un grande concerto allo Stadio Franco Scoglio. Per l’occasione, Atm Messina ha predisposto un piano straordinario di servizio per facilitare gli spostamenti del pubblico e garantire un afflusso e deflusso ordinato dell’area dell’evento. Un servizio di bus navetta collegherà il centro città allo stadio con corse frequenti dalle ore 17 alle 21 e dalle 23 fino a tarda notte, per consentire il rientro dei partecipanti al concerto. I bus navetta faranno la spola tra lo Zir e via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in prossimità del bivio per lo Stadio Franco Scoglio.

Oltre alle navette, Atm Messina ha previsto un potenziamento del servizio tram per tutta la giornata del 15 giugno. I tram effettueranno corse frequenti per collegare lo stadio con il centro città e le principali zone periferiche, garantendo un servizio di mobilità efficiente anche per chi non vuole usufruire delle navette. Il biglietto per la navetta (andata e ritorno) ha un costo di quattro euro e può essere acquistato presso gli imbarchi della Caronte&Tourist, nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, Zir, Front-Office Via La Farina), alle emettitrici automatiche Atm MovUp (attive h24), tramite app Atm MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet) e presso i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad Atm Spa.

Per maggiori informazioni sul piano straordinario di servizio di Atm Messina per il concerto di Geolier è possibile consultare il sito web dell’azienda (https://www.atmmessinaspa.it/) o contattare il call center al numero 800 24 80 80.