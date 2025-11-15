 Messina, auto precipita nella scarpata a Tipoldo: due persone in codice rosso al Policlinico

Redazione

sabato 15 Novembre 2025 - 06:55

Nella notte una Fiat 500 è caduta per circa 20 metri dalla strada verso il villaggio. Un terzo soggetto coinvolto, minorenne, starebbe bene

MESSINA – Sono due le persone finite in codice rosso al Policlinico di Messina in condizioni serie dopo un incidente notturno lungo la strada verso Tipoldo. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Fiato 500, nel tragitto verso il villaggio è finita fuori strada, cadendo per circa 20 metri.

A bordo tre persone, genitori e figlia. I primi due sono stati portati al pronto soccorso in codice rosso e ricoverati. Ricoverata anche la terza, minorenne. Non sembra però in gravi condizioni. Sul posto nella notte si sono recati il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, la pattuglia della sezione Infortunistica, i vigili del fuoco e tre ambulanze. Si indaga sulla dinamica per ricostruire quanto accaduto, ma potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo

