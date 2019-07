Messina, blitz al vivaio: costa 120 mila euro l'anno, produce un decimo - Tempostretto

Le kenzie vengono in gran parte noleggiate con introiti minimi, ma al vivaio ci sono 4 dipendenti comunali

Il Comune di Messina ha anche un vivaio, sebbene il fatto sia poco noto e la struttura poco produttiva. Eppure ci sono 4 impiegati addetti al vivaio, che costano alle casse comunale 120 mila euro l’anno, a fronte d’introiti di poco più di mille euro. E’ quanto ha spiegato De Luca dopo aver fatto un blitz nella struttura di via San Cosimo ed essersi intrattenuto con uno dei dipendenti ed aver visionato il registro di vendite e noleggi delle piante.

I dati

I dati relativi alla produttività sono questi:

2013

Prestiti piante ornamentali 14;

2014

18 prestiti piante ornamentali;

2015

19 prestiti piante ornamentali;

2016

15 prestiti piante ornamentali;

2017

12 prestiti piante ornamentali;

2018

10 prestiti piante ornamentali;

150 kenzie l’anno…

“In definitiva vengono prestate per rappresentanza circa 150 chenzie all’anno che per il 90% rientrano al vivaio- spiega De Luca– Il noleggio di una chenzia costa circa 10,00 euro al giorno quindi il valore della produzione annua del vivaio è’ di circa 2 mila euro annui. Ma il comune spende circa 800 euro a chenzia in quanto quattro unità lavorative costano circa 120 mila euro annui”.

Il sindaco evidenzia le condizioni non ottimali del vivaio che invece andrebbe valorizzato e messo in condizioni di diventare davvero produttivo. Nel mirino finiscono i dirigenti che non hanno adeguatamente vigilato sul settore lasciando che il vivaio restasse in queste condizioni.

