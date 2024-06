Messina. Bonus di mille euro per i bambini nati nel 2024: ecco i requisiti

Il contributo è valido anche per i bimbi adottati nell'arco dell'anno

MESSINA – Il bonus di mille euro sarà erogato in favore di bambini nati o adottati nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024, suddivisi in due semestri: gennaio-giugno e luglio-dicembre.

Il Servizio Politiche sociali del Comune di Messina rende noto la pubblicazione dell’Avviso relativo all’erogazione del bonus figlio di 1000 euro per i nati o adottati nell’anno 2024. I cittadini in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso, allegato, tra cui un indicatore Isee non superiore a 3 mila euro, possono presentare al Comune di Messina l’istanza su l’apposito modello di domanda scaricabile a questo indirizzo; oppure è possibile ritirare il modello direttamente a Palazzo Satellite, al front office al piano terra, piazza della Repubblica n. 40.

I termini di presentazione della domanda variano in corrispondenza della data di nascita del figlio:

per i bambini nati dall’1.01.2024 al 30.06.2024 , la domanda va presentata entro il termine perentorio del 09.2024 ;

, la domanda va presentata entro il termine perentorio del ; per i bambini nati dall’1.07.2024 al 30.09.2024 , la domanda va presentata entro il termine perentorio del 10.2024 ;

, la domanda va presentata entro il termine perentorio del ; per i bambini nati dall’1.10.2024 al 31.12.2024, la domanda va presentata entro il termine perentorio del 02.2025.

La domanda dovrà essere presentata sempre al Servizio Politiche Sociali a Palazzo Satellite, unitamente alla documentazione richiesta.