Messina, Brocchi e Zambrotta ospiti a Villa Dante fanno felici tanti giovani VIDEO

I due campioni del calcio in occasione della conclusione del progetto Way della Messina Social City non hanno mancato di dare i giusti consigli

MESSINA – La prima delle tre giornate conclusive del progetto Way (Welfare activity for Young) poteva essere rovinata dal vento, ma all’interno del centro polifunzionale “Esisto” l’atmosfera è stata entusiastica. Gli ospiti, invitati dalla Messina Social City, hanno intrattenuto grandi e piccini che alla fine della masterclass moderata da Dafne Zampino hanno voluto scattare una foto o farsi fare un autografo da Gianluca Zambotta e Cristian Brocchi.

Gli interventi di Zambrotta e Brocchi

I due campioni del calcio italiano non hanno lesinato consigli a grandi e piccini. Il primo, Zambrotta, ha vestito le maglie di Juventus, Barcellona e Milan diventando campione del mondo con l’Italia nel 2006, durante il suo intervento dal titolo “Il successo è un gioco di squadra” ha spiegato l’importanza di avere un grande gruppo come era quello dei mondiali, ma al tempo stesso pensando ai giovani di oggi ha voluto dare un consiglio a loro e ai genitori: “Quando tornate a casa chiedete se si sono divertiti e non se hanno vinto o quanti gol hanno fatto”.

Il secondo, Cristian Brocchi un passato glorioso nel Milan con cui è arrivato alla vittoria della Champions League, successivamente appese le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore del Milan e del Monza ottenendo anche una promozione in Serie B. Il suo intervento aveva come titolo “Formazione da campioni”, disponibile a rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni ha sottolineato come “fare il calciatore ha meno responsabilità che fare l’allenatore”, aggiungendo sulla situazione del calcio italiano attuale come “dovrebbero esserci più italiani e meno stranieri nelle nostre formazioni”. Infine abbiamo chiesto a lui che è stato un grande calciatore e poi un allenatore arrivato fino in Serie A se si sentisse di dare un consiglio ai giovani che intraprendono queste carriere: “Non c’è solo fortuna, ma bisogna anche avere passione”, ha chiosato.

Gli appuntamenti Way proseguono sabato e lunedì

Presente l’assessore Calafiore e l’esperto allo sport e delegato del Cip Giorgio. Ad inizio masterclass breve introduzione della presidente della Messina Social City Valeria Asquini, le giornate che arricchiranno la chiusura del progetto Way continueranno domani. Sabato a Villa Dante dalle ore 10 attività multisport aperte a tutti, sperando in un buon tempo, con dalle 11 un’altra masterclass che vedrà protagonisti ancora Cristian Brocchi, “La cultura del fair play”, insieme al campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, “Sport & valori: la formula vincente”.

Presente nel pomeriggio di venerdì anche Raimondo Mortelliti, consigliere comunale e presidente della V commissione Sport, che ha sottolineato il prestigio di avere due campioni del calibro di Zambrotta e Brocchi a Messina e poi si è soffermato sulla gioia dei bambini presenti “hanno coronato il sogno di questi bambini con la loro presenza”.

