Messina, al via la campagna MoveMe 2026: aperte le richieste per l’abbonamento a 70 euro

Ecco come sottoscrivere o rinnovare la tessera

MESSINA – Scatta ufficialmente a Messina la nuova campagna abbonamenti MoveMe 2026. A partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 21 settembre, i cittadini possono presentare la richiesta per accedere alle agevolazioni previste per il trasporto pubblico locale gestito da Atm.

La misura è pensata per abbattere i costi del trasporto urbano e incentivare l’uso dei mezzi collettivi a scapito del traffico privato. Per inoltrare la domanda e ottenere la tessera annuale agevolata, gli utenti possono accedere direttamente alla piattaforma digitale e seguire la procedura guidata per l’inserimento dei dati e dei documenti richiesti.

Come richiedere l’abbonamento MoveMe

La procedura per rinnovare o richiedere l’abbonamento MoveMe sarà attiva a partire dalle 00:01 di lunedì 21 settembre. Le domande saranno accolte fino ad esaurimento fondi. Chi è già in possesso della tessera Rfid può rinnovare l’abbonamento:

tramite piattaforma online

nei box vendita Atm

tramite parcometri, esclusivamente con carta di credito

tramite biglietterie automatiche (Cavallotti, Villa Dante, Zir, Annunziata, Torre Faro, Santa Margherita)

nelle rivendite autorizzate

Chi rinnova tramite piattaforma online, box vendita o biglietterie automatiche può posticipare la decorrenza dell’abbonamento in funzione della scadenza del precedente. Questa opzione non è consentita per i rinnovi effettuati tramite parcometro: in questo caso l’abbonamento sarà effettivo il giorno stesso del pagamento, indipendentemente dalla scadenza del precedente titolo.

Chi aderisce per la prima volta al MoveMe può acquistare l’abbonamento:

tramite piattaforma online

nei box vendita ATM

Come funziona la piattaforma online

Chi è già in possesso della tessera Rfid dovrà:

accedere al portale e-commerce di Atm S.p.A. inserendo la propria e-mail; ricevere sulla stessa mail un codice Otp valido per l’accesso; procedere all’acquisto e al pagamento dell’abbonamento con carta di credito: al termine della procedura, l’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla tessera Rfid.

Chi non possiede la tessera Rfid dovrà invece:

registrarsi sul portale e-commerce di Atm S.p.A. inserendo la propria mail e completando la procedura con i dati richiesti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, ecc.); ricevere sulla stessa mail un codice Otp valido per l’accesso; procedere all’acquisto e al pagamento dell’abbonamento con carta di credito; ritirare la tessera Rfid nei box Atm S.p.A. (Uffici Via La Farina, Cavallotti, Zir, Annunziata). Nelle more del ritiro, l’utente potrà scaricare dalla propria pagina personale un codice QR contenente un titolo di viaggio della durata di sette giorni.

L’importo di 70 euro può essere rateizzato in 3 soluzioni con Klarna.

Gli attuali possessori della tessera MoveMe possono verificare la scadenza del proprio abbonamento sul sito di Atm S.p.A., nella sezione “Servizi online / Abbonamenti online”. Chi possiede un abbonamento ancora valido potrà comunque rinnovarlo dalla mezzanotte e un minuto del 21 settembre, posticipando la decorrenza.

La guida completa per l’acquisto tramite la pagina e-commerce di Atm S.p.A. è disponibile qui.

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