 Messina. Giardini del Don Bosco, via ai lavori sul verde

Messina. Giardini del Don Bosco, via ai lavori sul verde

Marco Ipsale

Messina. Giardini del Don Bosco, via ai lavori sul verde

lunedì 21 Settembre 2026 - 07:08

In arrivo i primi interventi nel cortile dello storico complesso del Quartiere Lombardo per aprire il parco alla città

MESSINA – Aprire i Giardini del Don Bosco prima della fine dei lavori di ristrutturazione interni. L’intento era stato esplicitato nel corso di un sopralluogo, tre settimane fa, dal sindaco Federico Basile e dall’ex amministratore unico di Messinaservizi, Giuseppe Laface. Ora la macchina amministrativa muove i primi passi operativi per accelerare l’apertura degli spazi esterni alla collettività.

I primi interventi nel cortile

Le operazioni partiranno giovedì 24 e venerdì 25 settembre con le prime attività di potatura e sistemazione delle alberature presenti all’interno del cortile di pertinenza della struttura. Si tratta del tassello iniziale che concretizza la linea tracciata dall’amministrazione comunale: anticipare i tempi sulla cura delle aree verdi e sui giardini, in attesa che vengano definiti e completati i progetti di manutenzione degli ambienti interni.

L’obiettivo dell’amministrazione

L’intervento sul verde rappresenta la fase propedeutica fondamentale per raggiungere l’obiettivo prefissato da Palazzo Zanca: aprire prima possibile i cancelli d’ingresso del complesso di via Brescia e consentire ai residenti e ai cittadini di fruire del parco. L’immobile, acquisito in locazione dal Comune, è destinato a trasformarsi in un polo centrale per l’erogazione delle attività e delle prestazioni della Messina Social City.

Un presidio per il Quartiere Lombardo

L’operazione punta a far rinascere un luogo simbolo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento formativo e aggregativo nel cuore del Quartiere Lombardo. Con l’avvio della pulizia e della messa in sicurezza del patrimonio arboreo, la struttura comincia così il suo processo di rigenerazione urbana per tornare a essere un presidio attivo per i giovani e per l’intera comunità messinese.

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