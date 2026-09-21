Messina. Giardini del Don Bosco, via ai lavori sul verde

In arrivo i primi interventi nel cortile dello storico complesso del Quartiere Lombardo per aprire il parco alla città

MESSINA – Aprire i Giardini del Don Bosco prima della fine dei lavori di ristrutturazione interni. L’intento era stato esplicitato nel corso di un sopralluogo, tre settimane fa, dal sindaco Federico Basile e dall’ex amministratore unico di Messinaservizi, Giuseppe Laface. Ora la macchina amministrativa muove i primi passi operativi per accelerare l’apertura degli spazi esterni alla collettività.

I primi interventi nel cortile

Le operazioni partiranno giovedì 24 e venerdì 25 settembre con le prime attività di potatura e sistemazione delle alberature presenti all’interno del cortile di pertinenza della struttura. Si tratta del tassello iniziale che concretizza la linea tracciata dall’amministrazione comunale: anticipare i tempi sulla cura delle aree verdi e sui giardini, in attesa che vengano definiti e completati i progetti di manutenzione degli ambienti interni.

L’obiettivo dell’amministrazione

L’intervento sul verde rappresenta la fase propedeutica fondamentale per raggiungere l’obiettivo prefissato da Palazzo Zanca: aprire prima possibile i cancelli d’ingresso del complesso di via Brescia e consentire ai residenti e ai cittadini di fruire del parco. L’immobile, acquisito in locazione dal Comune, è destinato a trasformarsi in un polo centrale per l’erogazione delle attività e delle prestazioni della Messina Social City.

Un presidio per il Quartiere Lombardo

L’operazione punta a far rinascere un luogo simbolo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento formativo e aggregativo nel cuore del Quartiere Lombardo. Con l’avvio della pulizia e della messa in sicurezza del patrimonio arboreo, la struttura comincia così il suo processo di rigenerazione urbana per tornare a essere un presidio attivo per i giovani e per l’intera comunità messinese.

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