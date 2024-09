Messina-Casertana, Modica si dimette: “Ringrazio tutti ma mi fermo qui”

Fulmine a ciel sereno in sala stampa con il mister che non accetta domande e dichiara: "Non ci sono più i presupposti per andare avanti". Il presidente le respinge

MESSINA – L’allenatore Giacomo Modica non risponde alle domande, chiede di poter parlare lui e con un messaggio breve annuncia le sue dimissioni immediate e irrevocabili. “Ringrazio per l’attenzione – esordisce il mister – allora con grande dispiacere per me e soprattutto per il bene che voglio a questa città e a questi ragazzi vi dico che da stasera non sono più l’allenatore del Messina. Le mie dimissioni sono irrevocabili, chiedo scusa per avere perso del tempo. Chiedo scusa alla città e alla tifoseria, ringrazio il presidente per l’opportunità di guidare una bella macchina che si chiama Messina calcio, ringrazio i giocatori che sono stati stupendi in questi due mesi, ma oggi termino qua perché la mia salute vale di più. Colgo occasione per ringraziare tutti, non ci sono più i presupposti per andare avanti e quindi mi fermo, grazie”.

Qualche minuto dopo il presidente Sciotto, tramite l’ufficio stampa, rilascia la seguente dichiarazione: “Non solo le respingo ma gli rinnovo ancor più fiducia di prima”.

Le altre dichiarazioni dalla sala stampa

Luca Petrungaro, autore primo gol del Messina: “Dispiace perché una partita dominata fino al settantesimo, il gol ci ha tagliatole gambe e ci siamo abbassati. Era una partita che si poteva vincere per come giocavamo, è andata così e bisogna andare avanti. Non eravamo rilassati nella ripresa, tra primo e secondo tempo ci siamo detti di ripartire forte, dovevamo chiuderla e volevamo partire forte per non rincorrere. Siamo una squadra forte che deve andare all’attacco. I cambi in ritardo? Queste sono cose che fa il mister, è lui che decide e non c’entrano i cambi prima o dopo. Se parti dall’inizio sai che devi fare 100 minuti. Sul mio gol abbiamo fatto una bella azione, fortunatamente è andata bene ed è questo ma è uno schema provato. Dovevamo fare il 3-0 e chiuderla, se non lo fai può succedere una cosa del genere.”

Manuel Iori, allenatore Casertana: “Primi venti minuti siamo entrati in campo e non abbiamo fatto niente. Subendo dopo 45 secondi cambia tutto. Abbiamo fatto poi quello che dovevamo pareggiando e facendo una partita di carattere. Dobbiamo guardare in faccia la realtà abbiamo perso all’inizio tutti i duelli di testa, secondo palle arriviamo dopo, siamo stati bravi a reagire e abbiamo rischiato anche di poterla portare a casa. Oggi il bicchiere è mezzo pieno per come è venuto, abbiamo agguantato la partita ed è un punto guadagnato”.

Axel Bakayoko, l’uomo che si è procurato il rigore del pari: “Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo ma siamo una squadra fatta di nuovi giocatori e dobbiamo imparare a conoscerci. In questa partita abbiamo fatto un po’ di fatica e nel secondo siamo riusciti a migliorarci. Sono arrivato in ritardo e non ero a posto fisicamente, ora sto bene e piano piano sarà al 100% e aiuterò la squadra”.

