Messina in cifre. Nel 2024 ci sono 221mila abitanti (- 1.139 rispetto al 2023)

Pesa il calo delle nascite (saldo naturale - 1.331), poi 239 cancellazioni per irreperibilità, mentre il saldo migratorio è positivo (+ 431) anche per gli arrivi dall'estero

A Messina, al 31 dicembre 2024, la popolazione risulta essere pari a 221.011 abitanti, di cui 106.248 maschi e 114.763 femmine, in costante decremento: -1.139 abitanti rispetto al 2023.

Questa dinamica demografica è determinata in prevalenza dal saldo naturale negativo (-1.331 unità), mentre il saldo migratorio risulta positivo con +431 unità.

Nel 2024 si sono registrati 2.662 decessi (137 in meno rispetto al 2023) e 1.331 nascite (34 in meno rispetto al 2023).

Sono tutti dati riportati dal sito istituzionale Messina in cifre. La città, in linea con quanto avviene nei grandi centri urbani, è sempre più vecchia, con un incremento della popolazione over 65 che raggiunge il 24,17% (+530 unità rispetto al 2023). La popolazione in età prescolare (0-6 anni) è di 10.437 unità, in calo del 28,58% rispetto al 2014. La popolazione in età scuola dell’obbligo (7-14 anni) è pari a 15.075, con un decremento del 15,77% rispetto al 2014. Anche la fascia giovanile (15-29 anni) è in diminuzione, attestandosi a 34.042 unità.

L’età media nel 2024 sale a 47,14 anni (era 46,37 nel 2023). Il quartiere più “giovane” è il secondo con 44,86 anni, mentre il più “vecchio” è il quarto con 47,87 anni di età media dei residenti.

Nel 2024 ci sono 213 anziani ogni 100 giovani. Il quartiere con il più alto indice di vecchiaia è il quarto, con 253 anziani ogni 100 giovani, 40 in più rispetto alla media cittadina.

A Messina nel 2024 si registra un indice di dipendenza pari al 57,05%, che indica che ogni 100 persone in età attiva “sostengono” 57 persone non attive.

L’indice di ricambio, che misura il rapporto tra chi esce e chi entra nel mondo del lavoro, è di 48,92%, con uscite superiori alle entrate.

Il quartiere con la più alta percentuale di bambini sotto i 5 anni è il secondo, con 3,6% della popolazione, seguito dal terzo (3,46%) e dal primo (3,29%). Sempre il secondo quartiere registra il valore più elevato dell’indice di carico figli per donna: 17,56 bambini 0-4 anni ogni 100 donne in età 15-49.

I residenti stranieri sono 14.041, pari al 6,35% della popolazione totale. Le comunità più numerose sono quelle dello Sri Lanka e delle Filippine. I cittadini stranieri risiedono prevalentemente nella IV circoscrizione (11,07%), mentre la presenza più bassa si registra nella seconda circoscrizione (1,92%).

Nota metodologica: Esiste una differenza, statisticamente non significativa, tra la popolazione legale Istat e quella rilevata dall’anagrafe comunale. Le elaborazioni di seguito prodotte fanno riferimento al registro anagrafico e non alla popolazione ufficiale Istat. Le differenze non sono comunque significative ai fini statistici. Il Comune di Messina si riserva la modifica dei dati provvisori pubblicati nel presente report anche senza esplicita avvertenza.

Articoli correlati