Messina. Circolavano senza copertura assicurativa, sequestrati 35 veicoli

Maxi operazione della Polizia Stradale. Contestate anche 84 sanzioni per mancanza di revisione del veicolo

MESSINA – Nei giorni scorsi, le pattuglie della Polizia Stradale, hanno eseguito una maxi operazione finalizzata alla verifica dell’esistenza delle coperture assicurative e della revisione dei mezzi che ha portato al sequestro di 35 veicoli perché circolavano sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile, privi quindi della possibilità di “risarcire” i danni o le lesioni causati da incidenti stradali.

Nell’operazione è stata utilizzata anche l’apparecchiatura “Street Control” che consente in tempo reale il controllo della copertura assicurativa e della revisione di tutti i veicoli in transito. L’operazione ad alto impatto è stata espletata in tutto il territorio provinciale, compresi i centri abitati, e gli equipaggi impiegati hanno identificato 128 persone, controllato 118 veicoli per trasporto cose e persone e contestato 84 sanzioni per mancanza di revisione del veicolo. La Polizia Stradale ricorda che la revisione funge da verifica sistematica dello stato di salute del veicolo, identificando potenziali problemi prima che questi possano trasformarsi in guasti seri o, peggio ancora, in cause di incidenti stradali.

Questa specifica attività di contrasto e repressione messa in atto dalla Polizia Stradale, si prefigge di mantenere alta, nella sensibilità collettiva dei conducenti, quella percezione di particolare incisività posta in essere dagli organi di controllo, contro tutti quei comportamenti alla guida dei veicoli considerati particolarmente gravi per la società, come appunto circolare sprovvisti di assicurazione o senza aver revisionato il proprio veicolo. Chi circola con un veicolo senza assicurazione, oltre a dover pagare da € 866,00 a 3.464,00 subisce anche il sequestro del veicolo e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.