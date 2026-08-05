Messina, da oggi le istanze per i tesserini venatori

Con la stagione della caccia alla porte, parte l'iter per il rilascio della documentazione: giorni, orari e modalità

MESSINA – A partire da oggi, mercoledì 5 agosto, sarà possibile presentare l’istanza per il rilascio dei tesserini venatori relativi alla stagione 2026/2027. Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), al piano terra di Palazzo Zanca. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Le istanze potranno essere presentate direttamente dai cacciatori interessati oppure tramite delega conferita alle Associazioni Venatorie.

Come presentare la domanda

Nel caso di presentazione individuale, la domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo presso l’URP di Palazzo Zanca oppure trasmessa tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it

Qualora il richiedente si avvalga della delega a un’Associazione Venatoria, sarà quest’ultima a presentare l’istanza, completa della documentazione, con le medesime modalità previste per le domande individuali. L’Amministrazione comunale ricorda che le istanze incomplete saranno rigettate e dovranno essere ripresentate secondo le modalità indicate. I tesserini saranno consegnati esclusivamente ai cacciatori richiedenti, al termine dell’istruttoria, sia nel caso di domanda presentata personalmente sia tramite Associazione Venatoria. Con un successivo avviso saranno comunicati la sede e l’ufficio comunale presso cui avverrà la consegna.

Le Associazioni Venatorie delegate saranno informate telefonicamente della data di consegna dei tesserini destinati ai propri associati. I cacciatori che hanno presentato domanda tramite associazione sono invitati a non recarsi autonomamente presso gli uffici comunali per richiedere il tesserino, ma ad attendere la comunicazione dell’Associazione, che li informerà sulle modalità e sulla data del rilascio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Caccia al numero 090/7722761 oppure l’URP/Protocollo al numero 090/7722149.