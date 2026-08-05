 Prime immagini dal ritiro del Messina, il gruppo si prepara e la società attende

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Simone Milioti

Prime immagini dal ritiro del Messina, il gruppo si prepara e la società attende

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mercoledì 05 Agosto 2026 - 10:00

I biancoscudati agli ordini di mister Torrisi a Cascia, i proprietari a Messina aspettano notizie dalla Lega Nazionale Dilettanti

Primo giorno di ritiro a Cascia per la nuova Acr Messina. Il gruppo biancoscudato è arrivato nella cittadina perugina dove si forgerà pronto ad affrontare il campionato che sarà: al momento Eccellenza, ma si spera dopo le decisioni degli ultimi giorni che si sia aperto qualche altro spiraglio per la Serie D.

Agli ordini di mister Torrisi la squadra nella giornata di martedì ha svolto una seduta intensa, alternando lavoro fisico e tecnico. Nel dettaglio, il programma ha previsto esercitazioni fisiche su distanze e a gruppi, seguite da un possesso palla a tema. Nell’immagine in evidenza vediamo i portieri che si allenano per i primi momenti a parte.

Per quanto riguarda il ripescaggio oggi sarà la giornata decisiva. La Lega Nazionale Dilettanti si è presa qualche altro giorno per valutare tutte le domande di iscrizione pervenute e anche le domande di riammissione nel massimo campionato dilettante. La speranza è che potrebbero esserci altri posti liberi, il che agevolerebbe i biancoscudati, o magari il punteggio del Messina è stato ricalcolato in positivo. Nella giornata odierna attese notizie da Roma e domani saranno resi noti i nove gironi della prossima Serie D.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).
Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).
Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008), Oliver Kragl (1990).
Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990), Pablo Cesar Burzio (1992), Antonio Palumbo (2005).

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