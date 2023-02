Messina, da lunedì a casa i lavoratori della Don Blasco. Appello di Filca Cisl al sindaco - Tempostretto

Il segretario Nino Botta sollecita il primo cittadino ad intervenire per consentire il prosieguo del cantiere

“Subito una soluzione per evitare i licenziamenti e favorire il completamento di un’opera fondamentale per la città”. E’ questo l’appello che la Filca Cisl lancia al sindaco di Messina Federico Basile, in vista dei licenziamenti annunciati da lunedì tra gli operai della Don Blasco, impegnati nei cantieri di completamento della omonima arteria. A bloccare i lavori, i ritardi nell’opera dovuti alle interferenze delle aree ancora non liberate.

“Intervenga il sindaco per evitare i licenziamenti”



Con una lettera inviata ai lavoratori, la società consortile Don Blasco preannuncia il licenziamento delle maestranze a partire dal 6 febbraio, spiega il sindacato. “I lavori – spiega il segretario generale Nino Botta – erano stati sospesi dalla committenza lo scorso 30 giugno 2022 a causa di una serie di interferenze che non permettevano la continuazione dei lavori affidati alla società. Da quella data, l’impresa ha usufruito di 52 settimane di cassa integrazione con la speranza che, nel frattempo, il Comune di Messina trovasse la soluzione alle interferenze che ostacolavano la continuazione dei lavori”.

Ad oggi, stando alla comunicazione inviata alle parti sociali, le problematiche continuano a persistere e pertanto la società si trova costretta a licenziare il personale impiegato a far data da lunedì. “Come Filca Cisl – conclude Botta – chiediamo al sindaco di intervenire con autorevolezza sulla questione affinché si trovi rapidamente una soluzione che eviti i licenziamenti e favorisca il completamento di un’opera fondamentale per la città”.