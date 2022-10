Messina. Democrazia partecipata, vince la villetta "Giuseppe Sanò" - Tempostretto

La villetta di Torre Faro è stata la più votata

La Direzione generale Servizi gabinetto del sindaco di Messina ha comunicato ai quartieri l’esito del bando della Democrazia partecipata 2022.

La proposta che ha riscosso più consensi, sommando le varie indicazioni pervenute al Comune, è quella riguardante la ristrutturazione della villetta di via Scuole di Torre Faro da dedicare a Giuseppe Sanò che ha ottenuto 371 preferenze aggiudicandosi i 113mila euro previsti.

Il Comitato “villetta Giuseppe Sanò”, che ha avanzato la proposta sostenendola con varie iniziative social e a Torre Faro, esprime la propria soddisfazione e ringrazia quanti si sono spesi per raggiungere questo obiettivo tra cui i familiari di Giuseppe.

“Vigileremo sull’esito della procedura e saremo parte attiva anche nella fase di progettazione. Ci riuniremo nei prossimi giorni per definire i prossimi passi, primo dei quali mettere assieme tutte le idee e proposte pervenute da quanti hanno sostenuto il progetto per avanzare all’amministrazione un progetto più definito per la ristrutturazione della villetta di via Scuole”.