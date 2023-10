Messina. Denunciati 5 ambulanti, sequestrate 2 tonnellate di frutta, multe per 100mila euro - Tempostretto

Cento carabinieri in campo per controllare sette ambulanti e negozi di ortofrutta. Su 23 lavoratori, 9 in nero e 5 irregolari

Su disposizione impartita dalla Procura di Messina, oggi cento Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo peloritano e dei Reparti Speciali dell’Arma del Nas di Catania, del Reparto per la Tutela Agroalimentare e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno fatto un servizio congiunto straordinario di controllo nei confronti di sette venditori ambulanti e negozi di ortofrutta.

Controllate 29 persone, denunciati 5 venditori su 7, di cui 4 per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione e per violazioni in materia di sicurezza dei dipendenti, come la mancata formazione del personale, la mancata visita medica e l’assenza del documento di valutazione rischi. Tutti e 7 sono stati sanzionati per un totale di 100mila euro, per violazioni varie come la carenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, la mancata etichettatura o indicazione della provenienza della merce, l’infrazione dei limiti di tempo sul posto per l’esercizio dell’ambulantato e la violazione delle norme inerenti alle assunzioni e agli aspetti contributivi e previdenziali dei dipendenti. Dei 23 lavoratori identificati, 9 sono risultati in nero e 5 irregolari poiché impiegati in modo non conforme alle condizioni contrattuali.

Sequestrata merce per 2 tonnellate oltre alle pertinenze abusive di quattro negozi, tra cui un furgone. Tre attività, per evitare la sospensione, dovranno seguire precise direttive.