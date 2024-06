Messina. Domenica la processione della Madonna di Trapani

Una delle più antiche e suggestive processioni cittadine

La Confraternita Maria Santissima di Trapani, a Messina, come da programma allegato, è impegnata a preparare una delle più suggestive ed antiche Processioni cittadine, che si svolgerà domenica 16 giugno in onore della Madonna Maria SS. di Trapani.

Un’antica consuetudine – protrattasi ininterrottamente sino ai nostri giorni – è segnalata dallo storico del Settecento Caio Domenico Gallo. Tuttavia, con ogni probabilità, risale ad un’epoca più antica. Un importante afflusso di folla, proveniente in gran parte dalla città di Messina, oltre che dalle contrade suburbane, era solita già allora dirigersi verso il venerato Santuario della Madonna nella seconda domenica dopo Pasqua, quando si tenevano i solenni festeggiamenti in onore della Vergine (quest’anno domenica 6 maggio). In seguito alla partenza dei Cappuccini, l’edificio sacro aveva conosciuto un periodo di decadenza, per poi tornare al suo pieno splendore nella seconda metà del seicento, grazie a Padre Saverio Amato, il quale ne fece un importante centro di culto monastico di cui facevano parte molti cenobi e romitori da lui fondati nei dintorni di Messina. Tutti gli eremiti, infatti, solevano radunarsi durante la festività presso il Santuario della Madonna riconoscendone l’autorità di “Casa Madre”.