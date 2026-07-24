Messina. Ecco i bandi per i nuovi Consigli di amministrazione delle partecipate

Avviate le procedure per nominare i nuovi CdA di Amam, Atm, MessinaServizi, Messina Social City e A.ris.Mé. Candidature entro il 24 agosto
MESSINA – Il Comune di Messina ha avviato le procedure per ricomporre gli organi di gestione ordinaria delle principali società ed enti partecipati. Con la pubblicazione degli avvisi pubblici firmati dal sindaco Federico Basile, l’amministrazione comunale intende individuare i componenti dei Consigli di Amministrazione di Amam, Atm, A.ris.Mé., Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City.
L’obiettivo è ripristinare la gestione collegiale delle aziende cittadine a seguito delle dimissioni rassegnate il 16 febbraio 2026 dalla giunta Basile, riconfermata tre mesi dopo. Contestualmente a quelle rinunce, la gestione temporanea ed eccezionale era stata affidata ad amministratori unici per garantire la continuità dei servizi essenziali. Dopo la proclamazione del primo cittadino avvenuta il 28 maggio 2026, si procede ora al riassetto definitivo degli organismi di indirizzo.
Struttura degli organi e requisiti richiesti
Per ciascuna delle cinque realtà aziendali si cercheranno tre componenti, tra i quali verrà indicato anche il presidente. I candidati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Codice Civile e dalle normative sugli enti locali, oltre all’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità.
Tra le clausole di esclusione figura anche il divieto di nomina per chi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia registrato un peggioramento dei conti per tre esercizi consecutivi a causa di scelte gestionali non necessarie.
Scadenze e modalità di presentazione delle istanze
Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura completa di curriculum vitae in formato europeo e dichiarazione sostitutiva. Le domande potranno essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) o consegnate a mano al protocollo generale di Palazzo Zanca entro le ore 12 del 24 agosto.
Una volta raccolte le manifestazioni di disponibilità e completata la verifica dei requisiti da parte del Servizio Supporto agli Organi Istituzionali, il sindaco provvederà alla designazione dei profili ritenuti idonei, tenendo conto delle competenze professionali e delle esperienze maturate. La nomina formale spetterà poi alle rispettive Assemblee dei Soci o ai decreti sindacali di ratifica.