Messina, arriva l’attaccante Manuel Sarao

In carriera ha realizzato 63 gol in 322 presenze tra C e D
Il Messina annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Manuel Sarao.
Classe 1989, Sarao approda in giallorosso dopo un percorso ricco di esperienze tra Serie C e Serie D, portando con sé qualità, personalità e un importante bagaglio maturato nel calcio professionistico.
Un innesto di spessore che va ad arricchire il reparto offensivo e il nuovo progetto tecnico del Messina.
In carriera ha realizzato 39 gol in serie C in 171 presenze e 24 gol in serie D in 151 presenze, per un totale di 63 gol in 322 presenze.