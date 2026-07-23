 Messina, arriva l'attaccante Manuel Sarao

Messina, arriva l’attaccante Manuel Sarao

Redazione

Messina, arriva l’attaccante Manuel Sarao

giovedì 23 Luglio 2026 - 22:43

In carriera ha realizzato 63 gol in 322 presenze tra C e D

Il Messina annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Manuel Sarao.

Classe 1989, Sarao approda in giallorosso dopo un percorso ricco di esperienze tra Serie C e Serie D, portando con sé qualità, personalità e un importante bagaglio maturato nel calcio professionistico.

Un innesto di spessore che va ad arricchire il reparto offensivo e il nuovo progetto tecnico del Messina.

In carriera ha realizzato 39 gol in serie C in 171 presenze e 24 gol in serie D in 151 presenze, per un totale di 63 gol in 322 presenze.

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