Messina. Ecco le nuove tariffe per lo stadio “Scoglio” e il PalaRescifina

Via libera dalla Giunta. Finocchiaro: "Tariffe aggiornate per valorizzare gli impianti sportivi e culturali della città"

MESSINA – La Giunta del sindaco Federico Basile, riunitasi oggi pomeriggio a palazzo Zanca, ha approvato la delibera n. 584 del 19 novembre 2024, proposta dall’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, relativa all’aggiornamento delle tariffe per l’utilizzo dello stadio “Franco Scoglio” e del PalaRescifina, i due principali impianti sportivi cittadini, spesso teatro di eventi di grande rilevanza, non solo sportivi, ma anche musicali, culturali e di spettacolo.

Finocchiaro: “Adeguamento necessario”

“Si tratta di un adeguamento necessario – spiega l’assessore Finocchiaro – in quanto occorreva rimodulare l’attuale piano tariffario, fermo all’approvazione con delibera di Giunta del 2018, e anche per rispondere alle esigenze attuali e alle opportunità che queste strutture offrono. Lo stadio F. Scoglio e il Palarescifina sono due risorse preziose per la nostra città, capaci di ospitare eventi di grande richiamo che non solo generano un ritorno economico sul tessuto cittadino, ma offrono anche visibilità e prestigio a Messina. Con il nuovo piano tariffario, calibrato sulle specifiche caratteristiche e potenzialità ricettive di ciascun impianto, intendiamo valorizzare al meglio questi spazi e garantire una gestione sostenibile ed efficiente”.

L’aggiornamento si basa sull’esperienza maturata negli ultimi anni, che ha visto un utilizzo sempre più frequente di queste strutture per grandi eventi musicali e culturali, differenti per modalità di fruizione rispetto ad altre strutture cittadine come le palestre. Inoltre, è stato colto anche l’input del presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, che aveva evidenziato la necessità di rivedere le tariffe, ormai non più adeguate rispetto alle esigenze di gestione e valorizzazione degli impianti. “Ringrazio il presidente Pergolizzi per aver sollecitato questa revisione – aggiunge Finocchiaro – e per il contributo nel promuovere un dialogo costruttivo”. Il nuovo piano tariffario tiene conto del valore reale degli impianti, delle loro potenzialità e delle esigenze di manutenzione e miglioramento, così da garantire strutture adeguate agli standard richiesti per eventi di alto livello.

“L’obiettivo – conclude l’Assessore – è quello di fare dello Stadio Franco Scoglio e del Palarescifina due punti di riferimento non solo per lo sport, ma anche per la cultura e lo spettacolo, rafforzando il ruolo di Messina come polo attrattivo nel panorama regionale e nazionale”.

Pergolizzi: “Con la revisione dei prezzi gestione più efficace”

“Questo adeguamento delle tariffe rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del nostro patrimonio comunale”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Pergolizzi. “La revisione dei prezzi – ha aggiunto Pergolizzi – non solo permetterà una gestione più efficace delle strutture, ma consentirà anche di destinare maggiori risorse alla loro manutenzione e al miglioramento, garantendo impianti più adeguati agli standard richiesti e più competitivi”.