 Ex hotel Riviera, ennesima proroga dei lavori

martedì 30 Dicembre 2025 - 12:00

Dal prossimo anno accademico diventerà Casa dello Studente

Il cantiere per la trasformazione dell’ex Hotel Riviera in Casa dello Studente continuerà a occupare viale della Libertà anche all’inizio del nuovo anno. Con due distinti provvedimenti, il Comune di Messina ha autorizzato la proroga delle concessioni necessarie alla ditta Ricciardello Costruzioni S.p.a. per il mantenimento delle attrezzature e della logistica di cantiere lungo la sede stradale fino al prossimo 31 gennaio.

L’area resterà destinata al posizionamento di cassoni scarrabili, mezzi d’opera per il carico e scarico dei materiali e all’installazione di servizi igienici prefabbricati per le maestranze.

L’ex Hotel Riviera rappresenta uno dei principali progetti di recupero edilizio della città, destinato a colmare la carenza di alloggi universitari e a riqualificare uno degli edifici storici del waterfront messinese. Ma per entrare in funzione bisognerà attendere il prossimo anno accademico.

