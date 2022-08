MESSINA. Esposizione straordinaria in Cattedrale della Madonna Dormiente - Tempostretto

L’immagine sacra, custodita nel Monastero di Montevergine, è usualmente visibile solo in occasione della processione del 15 agosto

MESSINA – Nell’ambio degli eventi, patrocinati dal Comune di Messina, in preparazione alla plurisecolare processione della Vara, l’Associazione Culturale “Messina Sacra” ha annunciato l’esposizione straordinaria dell’urna della Madonna Dormiente, all’interno della Basilica Cattedrale. L’immagine sacra, custodita nel Monastero di Montevergine, è usualmente visibile solo in occasione della processione del 15 agosto, quando essa viene collocata sulla base della Vara. L’esposizione è corredata da alcuni pannelli, con immagini e testi redatti dal prof. Giacomo Sorrenti, che illustrano le peculiarità del manufatto e la tradizione iconografica della “Dormitio Virginis”. L’iniziativa, in sintonia con gli intenti statutari dell’Associazione, ha lo scopo di valorizzare un elemento artistico del patrimonio religioso di Messina e di contribuire alla promozione della processione della Vara che, da cinque secoli, è la più alta manifestazione della religiosità popolare messinese.