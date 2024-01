Messina, falò di capodanno. Petardi contro le forze dell'ordine - Tempostretto

Il sindaco Federico Basile contro i cittadini che non seguono le regole

“Da giorni si è lavorato incessantemente per evitare l’accensione dei cosiddetti falò di capodanno. Solo ieri mattina sono stati raccolti nel rione Annibale o meglio conosciuto come Case Gialle, 13.500 kg di materiale legnoso, il cui solo costo di smaltimento costerà alla comunità oltre 5.000 euro. Sono state schierate tutte le forze dell’ordine, Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato, per garantire al massimo l’ordine pubblico ed evitare episodi spiacevoli come accaduti negli anni precedenti”.

Così il sindaco Federico Basile.

“Ma nonostante i grandi sforzi delle forze dell’ordine e della Messinaservizi Bene Comune, qualcuno con atteggiamento quasi di sfida nei confronti delle forze armate presenti sul luogo, ieri sera verso le 22 non solo ha dato fuoco ad una catasta di materiale legnoso, ma si è macchiato di un vile attacco, con lanci di petardi, a chi nel proprio ruolo stava svolgendo il proprio dovere. La mia solidarietà agli agenti della polizia municipale, alla polizia di stato ai Carabinieri e agli operatori della MSBC, che ieri con grande senso del dovere erano in prima linea. A coloro che invece pensano di poter ostacolare, con il proprio atteggiamento di sfida ed inosservanza delle regole, lo svolgimento dei servizi pubblici e la garanzia dell’ordine pubblico, sappiate che certi comportamenti non saranno più consentiti e tollerati, pertanto chiederò la convocazione di un tavolo tecnico con la Prefettura proprio per arginare atteggiamenti che ledono all’intera comunità”.