Messina. “Famiglie al buio per ore a Fiumara Guardia”

MESSINA – “Un incubo. Le famiglie di alcuni palazzi sulla litoranea, a Fiumara Guardia, al buio per ore senza sapere il motivo”. Una signora racconta a Tempostretto, segnalazione WhatsApp al 366.8726275, “gli enormi disagi per la mancanza di energia elettrica da ieri sera alle 20,30 fino a mezzanotte e mezza. E poi dalle 8.30 di mattina fino alle 15.30, a intermittenza. Un’intera comunità senza luce. Bambini e anziani che purtroppo hanno sofferto e l’ente gestore dell’energia elettrica non ci ha fornito risposte, né avvisato”.

Spiega la signora: “Ieri sera non siamo riusciti a parlare con nessuno. Oggi, dopo la ricerca faticosa di ieri del codice pod in bolletta, si è passati dalla voce virtuale a un operatore, finalmente. Abbiamo saputo che c’è stato un guasto. Ma siamo stati lasciati, in tutti i sensi, al buio per troppo tempo, non conoscendo l’entià del problema. Un black out così, che ha coinvolto tante persone della zona, non si dimentica facilmente. E non è accettabile non avere risposte e assistenza”.

