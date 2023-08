Messina Futbol, in preparazione il campionato under 17 di calcio a undici - Tempostretto

Il Messina Futbol si prepara. In allestimento staff e organico che affronteranno il prossimo torneo under 17

MESSINA – In piena attività la macchina organizzativa del Messina Futbol. In preparazione il campionato under 17 di calcio a 11. La nuova realtà cittadina sta allestendo l’organico e diversi giocatori hanno già effettuato le visite mediche; definito il qualificato staff tecnico.

Il mister sarà Giovanni Foti, coadiuvato nella preparazione atletica dal professore Francesco Cannistraci. Allenatore dei portieri Leo Sciarrone, che vanta una notevole esperienza anche con i settori giovanili; il suo lavoro potrà fornire, quindi, un prezioso contributo allo sviluppo del delicato ruolo.

Giovanni Sulfaro, lo storico dirigente messinese nello staff del Messina Futbol

Il preparatore dei portieri Sciarrone: “Professionalità ma senza pressioni sui ragazzi”

Giovanni Sulfaro, vera e propria icona del calcio giallorosso, rappresenta un valore aggiunto da dirigente, mentre il progetto, sostenuto da numerosi partner, è coordinato da Gioacchino Quattrone. La preparazione scatterà il 18 settembre e verrà preceduta da un raduno. Il Messina Futbol disputerà le partite casalinghe il lunedì pomeriggio sul sintetico de “L’Ambiente Stadium” di Bisconte.

“Sono contento di cominciare questa esperienza in una società che intende fare crescere il proprio

vivaio – ha dichiarato Sciarrone. C’è voglia di lavorare con professionalità, ma senza inutili

pressioni sui ragazzi che sono al centro del progetto. Devono innanzitutto divertirsi e non

trascurare mai la scuola e lo studio. Ai portieri di qualsiasi età chiedo sempre impegno e serietà,

prerogative imprescindibili, a mio parere, per migliorare e rendere fruttuosi gli esercizi e le

indicazioni che propongo loro in campo”.