Messina Futsal ancora in A2, Caratozzolo: “Il prossimo anno proveremo a salvarci prima”

Le parole del presidente giallorosso dopo aver mantenuto la categoria guardano al futuro: "Cerchiamo di evitare gli errori facendo un campionato diverso e ambendo a qualcosa di più importante"

MESSINA – Due anni in Serie A2 di calcio a 5 maschile e due salvezze arrivate allo spareggio, quella di quest’anno però è stata decisamente più complicata, contro una squadra comunque valida e che aveva superato i ragazzi di coach Fiorenza all’andata, ma proprio per questo la vittoria arrivata al PalaLaganà sabato pomeriggio, che ha ribaltato il confronto, è stata ancora più piacevole: “Il primo plauso e il primo ringraziamento va al pubblico – così il presidente Fabrizio Caratozzolo subito dopo la partita – sono venuti al palazzetto, sono stati meravigliosi e sono stati davvero il sesto uomo in campo. Poi vanno ringraziati i ragazzi che hanno dato l’anima e ci hanno creduto lavorando intensamente per preparare questa partita e per raggiungere un traguardo che meritavamo. Rispetto allo scorso anno è stata più dura contro una grande squadra che ci ha dato più filo da torcere, mi dispiace mettendomi nei panni degli altri per aver preso gol all’ultimo”.

Una partita affrontata davvero in modo aggressivo e sempre sul pezzo: “Si grande plauso di ciò va dato al mister – prosegue il numero uno giallorosso – che ha preparato la partita nei minimi dettagli senza tralasciare niente. Era una finale playout giocata con tensione e nervosismo, sotto di due gol era normale essere più cattivi e aggressivi in campo, ma siamo stati bravi a gestirla”.

“Futuro? Spero in un campionato diverso”

Sul futuro della società il presidente chiosa: “Raggiungere questo importante traguardo per noi è stato incredibile, abbiamo mantenuto la categoria per il secondo anno di fila. Lavoriamo tanto e ripartiremo cercando di evitare gli errori commessi e fare un campionato diverso provando a salvarci prima e ambire qualcosa di più importante. Lo meritiamo per noi, questa città e questo pubblico. Già siamo al lavoro con i dirigenti Pinizzotto e Alessandro per trovare le figure giuste per la prossima stagione”.

