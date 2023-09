Messina Futsal, esordio in Coppa Divisione contro il Città di Adrano - Tempostretto

Il via ufficiale alla stagione sarà domani, sabato 23 settembre, in casa al PalaMontepiselli

MESSINA – La Coppa Divisione sta per dare il via ufficiale alla stagione agonistica del Messina Futsal, che affronterà sabato (23 settembre, ndr) il Città di Adrano nella partita d’apertura del triangolare che include pure il Mascalucia C5. La squadra prima classificata passerà al secondo turno, in cui affronterà la vincente della sfida tra Arcobaleno Ispica e Acireale C5. La manifestazione nazionale è riservata a giocatori Under 23.

La gara di debutto dei giallorossi inizierà alle ore 12 sul parquet della palestra di Montepiselli, dove i ragazzi allenati da Salvatore Battiato affronteranno i rivali etnei, che militano in serie B. Messina Futsal e Mascalucia C5 disputeranno, invece, il campionato di A2.

Per i peloritani si tratta di un doppio impegno da sfruttare, soprattutto, per dare minutaggio ai giovani in organico, ai quali si aggiungeranno diversi elementi dell’U19. Il resto del gruppo proseguirà nel normale programma previsto dalla preparazione, che ha portato Consolo e compagni a svolgere due allenamenti congiunti con Polisportiva Futura e Città di Melilli, compagini di A2 “Elite”, serviti a verificare la condizione generale ed individuale, fare inserire, nel migliore dei modi, gli argentini Marcio Garcia e Lautaro Mendez, oliare meccanismi e provare schemi. Le indicazioni tratte da questi test sono state positive, anche se c’è ancora tanto da lavorare in vista del match d’esordio della regular season, in calendario il 14 ottobre in casa contro il Dream Team Palo del Colle.

