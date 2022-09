Messina. Giornata mondiale Alzheimer, gazebo informativo a piazza Cairoli - Tempostretto

Appuntamento mercoledì mattina

L’Associazione per il Supporto e la Ricerca sull’Alzheimer e le Demenze (Ariad Onlus) organizza per mercoledì 21 settembre, l’attività “Gazebo in Piazza” dalle 8.30 alle 14, a piazza Cairoli, lato mare, al fine di informare e sensibilizzare i cittadini messinesi sull’importanza della prevenzione e sui diritti delle persone con demenza.

Maratona Alzheimer in 100 piazze

L’evento, realizzato con la preziosa collaborazione del Centro Territoriale di Psicogeriatria, rientra nell’ambito del progetto “Maratona Alzheimer in 100 piazze”, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Maratona Alzheimer, il cui scopo è quello di dare voce alle famiglie ed alle Associazioni sparse in tutto il territorio nazionale. Ai visitatori saranno offerti, dietro piccola donazione, due pacchi di pasta “Alce Nero”, una presina Colisèe oppure un manuale sulla prevenzione. Il ricavato andrà in parte a sostenere le attività dell’Ariad ed in parte a sostenere progetti di ricerca scientifica. Le professioniste sanitarie dell’associazione saranno a disposizione dei cittadini per informazioni, consigli ed attività in atto e future.

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa progressiva, dall’impatto sociale devastante. Si manifesta con disturbi della memoria, dell’orientamento ed alterazioni della personalità, ed è legata una progressiva limitazione nelle attività quotidiane.

L’Ariad Onlus è l’unica associazione di volontariato su Messina che da circa tredici anni si interessa dei malati d’Alzheimer. Agisce sul territorio messinese con finalità di solidarietà sociale rivolte principalmente alle persone affette da questa particolare malattia ed ai loro familiari.

Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare l’Ariad all’indirizzo mail ariadmessina@tiscali.it