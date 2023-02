Messina. Giro di vite della Municipale in via Palermo: sanzioni e controlli a tappeto - Tempostretto

Ritrovato uno scooter rubato nei giorni scorsi a Milazzo

MESSINA – Prosegue l’azione della sezione operativa Radiomobile della Polizia Municipale coordinata dall’ispettore capo Giuseppe Mostaccio a seguito delle direttive specifiche dell’Amministrazione comunale e del comandante Stefano Blasco. Una svolta nella riorganizzazione del personale e dei servizi giornalieri voluta dal sindaco Basile e dal comandante Blasco con il potenziamento delle sezioni viabili. Ieri la presenza costante in via Palermo e nelle zone limitrofe. Nel complesso, sono state elevate 21 sanzioni per violazioni del codice della strada, effettuate diverse rimozioni e alcuni commercianti sono stati diffidati per occupazione di suolo pubblico.

Il ritrovamento di uno scooter rubato

Durante le lunghe operazioni di controllo del territorio, è stato ritrovato uno scooter Sh 125, ben occultato, rubato da ignoti lo scorso 17 febbraio e la cui relativa denuncia di furto era stata depositata al comando stazione carabinieri di Milazzo.

Con l’ausilio della centrale operativa coordinata dall’ispettore capo Giovanni Spavara è stato possibile risalire al legittimo proprietario che dopo aver espletato tutti gli atti di rito, incredulo ed emozionato, è tornato in possesso del suo scooter, unico mezzo di trasporto e di lavoro.

Intanto, continuano a fioccare in varie parti della città numerose sanzioni per occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili. Anche ieri i carri attrezzi hanno avuto il loro gran da fare.