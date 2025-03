Messina, il basket incontra la scuola all’istituto “Spirito Santo”

Studenti delle classi di infanzia e primaria hanno incontrato gli atleti del Castanea Basket Messina 2010

MESSINA – Il fortunato binomio scuola e sport è stato protagonista di una piacevole e aggregativa mattinata all’istituto “Spirito Santo – Annibale Maria di Francia”, dove gli studenti delle classi di infanzia e primaria hanno incontrato gli atleti della prima squadra del Castanea Basket, società militante in Serie B Interregionale, accompagnati dal dirigente Filippo Frisenda. Grande e contagioso è stato l’entusiasmo dei bambini, che si sono cimentati in infiniti tiri a canestro per poi giocare piccole partite insieme ai cestisti della compagine cittadina, anche loro felici di vivere un’intensa esperienza.

“Momenti come questi, che regalano gioia e socializzazione, permettono di rafforzare, tramite lo sport, l’educazione dei piccoli – ha dichiarato suor Annalisa Decataldo, preside e coordinatrice dell’Istituto, presente assieme al direttore Antonio Coluccia – Vedere i bambini, che non volevano poi rientrare in classe, divertirsi con gli atleti del Castanea ha rappresentato la prova tangibile del successo dell’iniziativa, che ci invoglia a rafforzare ulteriormente questa tipologia di collaborazioni”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Frisenda: “E’ indispensabile fare sport con i ragazzi, sia per loro, in termini di una sana crescita fisica ed umana, che per realtà come il Castanea, che possono gettare, così, le basi per il futuro, formando sul territorio anche i giocatori del domani. Le associazioni affiancano le scuole e le scuole lo fanno con le associazioni, soltanto, così, è possibile produrre un circolo virtuoso di benefici e fortificare lo spirito di appartenenza tra le parti”.