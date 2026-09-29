 Messina, il Cineforum Orione primo cineclub d'Italia per la commissione ministeriale

Messina, il Cineforum Orione primo cineclub d’Italia per la commissione ministeriale

Redazione

Messina, il Cineforum Orione primo cineclub d’Italia per la commissione ministeriale

martedì 29 Settembre 2026 - 12:40

L'associazione culturale ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale. Un impegno costante al Lux

MESSINA – Un’eccellenza messinese. Per il 2025, il Cineforum Orione è risultato il primo cineclub d’Italia in base al punteggio nazionale della commissione ministeriale. La realtà associativa specializzata nel cinema d’autore, e che opera al Lux di Messina, ha ottenuto il punteggio più alto.

Questo il commento dello storico del cinema Nino Genovese, presidente del Cineforum Orione, l’associazione culturale più longeva in città: “Siamo molto lieti di questo importante riconoscimento. Il merito è da ascrivere a tutto il Direttivo, composto da Maria Galifi, Salvatore Aversa, Angela Paratore, e a Francesco Torre (responsabile della programmazione cinematografica, n.d.r.). A nome del Direttivo, mi sento di ringraziare vivamente proprio Francesco Torre per il suo prezioso, anzi fondamentale apporto. E, naturalmente, ringrazio tutti i soci, che ci onorano con la loro qualificata presenza”.

Continua Genovese: “Il Cineforum “Don Orione” (ora più semplicemente “Orione”), fondato nel 1963, è, forse, il più antico d’Italia (tra quelli ancora in attività) ed è divenuto molto importante anche a livello nazionale. In più, il Cinema Lux (da noi restituito alla città, in mezzo a tanti locali che hanno chiuso) è diventato uno di quei “cinema d’arte e d’essai” post-litteram, attivi negli Anni Sessanta e Settanta (ma ormai scomparsi) e un punto di riferimento culturale non solo per il Cineforum, ma anche per la programmazione “regolare” (affidata a Francesco Torre) di alto livello. Una programmazione che consente di vedere film bellissimi che, ormai, non arriverebbero più nella nostra città. Inoltre, vengono organizzati anche convegni, seminari, mostre, incontri con gli autori e tante altre iniziative culturali”.

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