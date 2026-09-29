“Rebi vive”. Fiori, peluche e dediche sul luogo dell’incidente in via Don Blasco VIDEO

La nuova strada è un via vai di adolescenti e motorini. In tanti hanno voluto rendere omaggio a Rebecca Galli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da un paio di giorni la nuova via Don Blasco è un via vai di adolescenti e motorini. Tutti si fermano a rendere omaggio alla 17enne Rebecca Galli, proprio nel luogo in cui è morta. C’è chi si ferma solo per una preghiera, chi rallenta con l’auto per osservare la foto della giovane vittima, chi si avvicina al palo per porgere un fiore. Così il luogo dello schianto mortale si è trasformato temporaneamente nella tomba in cui piangerla. E tanti amici in questi giorni l’hanno omaggiata con striscioni, fiori, peluche e dediche.

“Rebi vive per sempre”

“Rebi vive per sempre” è la scritta bianca apparsa sull’asfalto. E’ il messaggio di tanti coetanei che non accettano la morte della giovane amica. Ecco la galleria fotografica.