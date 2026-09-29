Messina. Spacca vetrine di nuovo in azione, bar preso di mira al Cavallotti

Indagano i Carabinieri sui vetri in frantumi, poche ore dopo il furto allo Shangai (foto d'archivio)

Messina – Spacca vetrine nuovamente in azione in centro a Messina? Dopo il colpo avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi ai danni del locale di sushi in prossimità del viale San Martino, un nuovo tentato furto si è verificato, nella notte da lunedì 28 e domenica 29, nella zona centrale della città.

Furto con spaccata nella notte

Nelle prime ore di oggi qualcuno ha mandato in frantumi una vetrina di un bar della zona di Cavallotti. I malviventi hanno usato un martelletto per spaccare il vetro, hanno agito all’interno e si sono dileguati. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno verificando quel che è accaduto. Dai primi accertamenti pare che il ladro, o i ladri, siano fuggiti senza riuscire a portare via nulla, forse messi in fuga dall’arrivo delle forze dell’Ordine.

Il precedente in centro

Adesso gli investigatori dell’Arma indagano sul tentato furto. Le modalità ricordano il colpo di due notti prima: anche in quel caso il ladro ha usato un martelletto per far saltare il vetro. Il responsabile, un 24enne con qualche precedente, è stato fermato poco dopo, rintracciato nelle zone limitrofe al locale di via Centonze danneggiato. Dopo la convalida è stato rimesso in libertà con obbligo di firma.

(foto d’archivio)