Messina. Il menù in braille dallo chef Enzo Piedimonte

"Un modo per coinvolgere anche le persone vedenti in quello che è il nostro mondo", dichiara Antonella Rigano, socia dell’Unione Italiana ciechi

MESSINA – Dalla prossima settimana sarà disponibile nel locale del maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte il menù in braille. “L’idea è nata dialogando con l’assessore del Comune di Messina Massimo Finocchiaro e con Antonella Rigano, socia dell’Unione Italiana ciechi e presidente della Global Social Inclusive Asd. Nel segno dell’ìnclusività. L’inclusione si realizza anche attraverso questi piccoli passi”, spiega lo chef, reduce dal festival della canzone, come responsabile dell’Arena del gusto Casa Sanremo 2025.

“Ringrazio Enzo per la sensibilità dimostrata. Il menù in braille è un modo per coinvolgere anche le persone vedenti in quello che è il nostro mondo”, dichiara a sua volta Antonella Rigano.