Il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte a Casa Sanremo

Nuova partecipazione al Festival per lo chef napoletano che da anni lavora a Messina, ieri ospite del Gambero Rosso a Palermo

Per la prima volta nella sede del Gambero Rosso di Palermo. La squadra ufficiale dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo 2025 è stata accolta nel molo trapezoidale della Marina. Una squadra capitanata dal maestro pizzaiolo napoletano Enzo Piedimonte, che da anni lavora a Messina, e dal suo braccio destro Carmelo Pistritto.

E’ stata una festa fino al primo pomeriggio ieri a Palermo per una platea affiatata di chef chiamata a esprimersi sugli impasti e con un menù ispirato ai personaggi dello spettacolo del Festival di Sanremo. Se l’anno scorso è stata realizzata una pizza “Amadeus”, quest’anno non potrà mancare uella intitolata “Carlo Conti” e agli stessi cantanti in gara, senza fare torto a nessuno: da Fedez a Giorgia.

L’Arena del Gusto di “Casa Sanremo” dà appuntamento al Festival. Piedimonte, in questo periodo, ha ottenuto il premio “3 Pennelli de L’Arcimboldo d’Oro”, oltre ai “2 Spicchi” Gambero Rosso, nelle due tornate 2023 e 2024. Suo anche il progetto del “Festival Pizza d’autore” che andrà a capitanare per il terzo giro quest’anno, a MiIazzo, in primavera.