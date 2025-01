Messina. Il secondo “giro dei presepi” a Mili San Pietro

Oggi, con inizio alle 18:20, si potranno visitare ben 49 presepi allestiti dalle famiglie del villaggio

MESSINA – Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio, con inizio alle 18,20 dalla piazza S. Pietro si terrà a Mili S. Pietro il secondo caratteristico “giro dei presepi”. L’iniziativa del Centro Turistico Giovanile di Mili, che quest’anno celebra i cinquant’anni di attività, e della Parrocchia di Mili S. Pietro rientra nell’ambito della manifestazione “Il presepe miloto”, giunta quest’anno alla venticinquesima edizione. Ben quarantanove sono i presepi costruiti dalle famiglie del villaggio negli angoli più caratteristici e tra le viuzze di impronta medievale del borgo di Mili San Pietro, che già in questi giorni hanno attirato l’attenzione e l’ammirazione di numerosi visitatori.

La creatività delle famiglie di Mili S. Pietro si è esercitata in queste ultime settimane in presepi costruiti con diversi materiali e in svariate misure in tante aree del villaggio: dalle vie a scalinata alle aperture negli antichi muri, da intere aree abbandonate che sono state ripulite, illuminate e riqualificate ad angoli semisconosciuti del paese. Se grande è il numero e la varietà dei manufatti, unico è l’intento: mettere al centro del Natale la Natività di Cristo attraverso il recupero della pia tradizione del presepe.

L’itinerario di scoperta e preghiera sarà guidato dal parroco, don Nunzio Triglia, e accompagnato dal tradizionale suono della ciaramedda del maestro Salvatore La Spada.