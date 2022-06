Messina. Incendio a Larderia inferiore: colonne di fumo verso le abitazioni - Tempostretto

Le fiamme sono state placate dai Vigili del fuoco e si sono propagate all'interno del torrente, a pochi passi dall'area industriale

MESSINA – Un incendio si è sviluppato nel torrente di Larderia, a metà tra la via principale che collega alla SS114 e il plesso industriale Asi. Gli abitanti della parte inferiore del villaggio della zona sud della città hanno dovuto fare i conti con le alte temperature e le fiamme, subito controllate e placate dall’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Il consigliere di circoscrizione Mario Crottogini ha chiesto che il torrente venga risagomato, ma soprattutto che si riqualifichi l’unica strada che costeggia il torrente, per utilizzare come via di fuga e come strada d’accesso per i mezzi di soccorso.