Messina. Incidente sulla SS114, coinvolte un'auto e una moto: centauro ferito e in ospedale - Tempostretto

MESSINA – Un ragazzo alla guida di un motociclo di grosso cilindrata è rimasto ferito sull’asfalto forse dopo lo scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto sulla SS114 all’altezza di Ponte Schiavo. Ma non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, né se i due mezzi siano entrati in contatto né se il giovane, nel tentativo di evitare la vettura, abbia perso il controllo e sia scivolato. Le sue condizioni dopo i primi esami non sembrano critiche, ma è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118. Sul posto oltre ai carabinieri ci sono gli uomini della sezione infortunistica che stanno cercando di ricostruire la dinamica.